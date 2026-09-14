El IBEX 35 cae un 1,38 % ante el repunte del petróleo y las dudas sobre la IA

El IBEX 35 cae un 1,38 % ante el repunte del petróleo y las dudas sobre la IA

Madrid, 14 sep (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, perdió este lunes un 1,38 % lastrado por la subida del precio del petróleo y las caídas de las empresas de semiconductores y chips, ante las dudas sobre la inversión en inteligencia artificial (IA) tras el retraso de la salida a bolsa de OpenAI.