El IBEX 35 cae un 1,38 % ante el repunte del petróleo y las dudas sobre la IA

El selectivo español retrocedió 273 puntos enteros y terminó la sesión bursátil en 19.565,5 puntos. Pese a estas caídas, en lo que va de año se revaloriza un 13,04 %.
La Bolsa española abrió la sesión con un retroceso del 0,38 %, que se fue ampliando a lo largo de la jornada, en la que el precio del barril de Brent, el de referencia en Europa, supera los 108 dólares el barril, lo que aumenta las tensiones inflacionistas y se refleja en el repunte de la rentabilidad de los bonos.
Dentro del IBEX 35, de los grandes valores, la energética Iberdrola perdió un 2,21 %; la también energética Repsol, un 1,45 %.
También cayó el banco BBVA, con un 1,3 %, así como el Santander, que perdió un 0,88 % y el gigante textil Inditex, un 0,56 %.
Por su parte, la compañía de telecomunicaciones Telefónica ganó un 0,57 %.