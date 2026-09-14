Mundo
14 de septiembre de 2026 a la - 14:00

El IBEX 35 cae un 1,38 % ante el repunte del petróleo y las dudas sobre la IA

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Madrid, 14 sep (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, perdió este lunes un 1,38 % lastrado por la subida del precio del petróleo y las caídas de las empresas de semiconductores y chips, ante las dudas sobre la inversión en inteligencia artificial (IA) tras el retraso de la salida a bolsa de OpenAI.

Por EFE
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El selectivo español retrocedió 273 puntos enteros y terminó la sesión bursátil en 19.565,5 puntos. Pese a estas caídas, en lo que va de año se revaloriza un 13,04 %.

La Bolsa española abrió la sesión con un retroceso del 0,38 %, que se fue ampliando a lo largo de la jornada, en la que el precio del barril de Brent, el de referencia en Europa, supera los 108 dólares el barril, lo que aumenta las tensiones inflacionistas y se refleja en el repunte de la rentabilidad de los bonos.

Dentro del IBEX 35, de los grandes valores, la energética Iberdrola perdió un 2,21 %; la también energética Repsol, un 1,45 %.

También cayó el banco BBVA, con un 1,3 %, así como el Santander, que perdió un 0,88 % y el gigante textil Inditex, un 0,56 %.

Por su parte, la compañía de telecomunicaciones Telefónica ganó un 0,57 %.