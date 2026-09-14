El Kremlin recuerda que ataque contra tren de pasajeros tuvo lugar en territorio ucraniano

"Si entiendo bien, hablamos de territorio ucraniano. Nuestros militares cumplen con sus misiones en todo el territorio de Ucrania y seguirán haciéndolo", señaló Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

La compañía de ferrocarriles ucraniana Ukrzaliznitsia denunció que un dron ruso alcanzó la víspera la locomotora de un tren que se dirigía de Kiev a Varsovia, a tan sólo dos kilómetros de la frontera polaca.

La tripulación del tren, donde viajaban más de 200 personas, pudo ser advertida de la amenaza con antelación y gracias a esto no hubo que lamentar heridos.

Seguidamente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que tras los recientes ataques rusos en territorio ucraniano muy cerca de la frontera polaca se dispone a reforzar la seguridad ante lo que calificó de "escalada" por parte de Moscú.

"No podemos excluir que esta escalada afecte a nuestro territorio", advirtió, después de que drones rusos atacaran también una gasolinera cercana al paso fronterizo de Dorohusk-Jagodzin, que tuvo que ser evacuado.

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Al respecto, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, instó a los socios de Ucrania a no dejarse intimidar, al referirse al ataque del dron ruso contra el tren, después de que por esa misma línea hubieran circulado en otro convoy el ex primer ministro británico Boris Johnson y varios altos funcionarios europeos.

Kiev, que ha denunciado un incremento notable de las provocaciones rusas en la frontera entre Ucrania y la OTAN, sospecha que Moscú apuntó en su ataque contra el tren con los representantes europeos.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó el domingo el ataque contra infraestructura ferroviaria del Oeste del país vecinio con el argumento de que transporta armamento de Europa a Ucrania.

Durante la madrugada del domingo, las defensas aéreas polacas detectaron más de una docena de drones de ataque rusos de propulsión a reacción Guerán-5 sobre el espacio aéreo de Ucrania occidental, por lo que despegaron aviones de combate y los ciudadanos de las regiones fronterizas recibieron mensajes de alerta ante una posible incursión.