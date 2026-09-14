El ministro de Interior libanés viaja a Pakistán en pleno conflicto entre Israel y Hizbulá

"El ministro del Interior libanés mantendrá reuniones clave con los líderes paquistaníes durante su visita. Se mantendrán conversaciones significativas con relación a las relaciones bilaterales y la promoción de la cooperación mutua", indicó el Gobierno de Pakistán en un comunicado.

El viceministro del Interior de Pakistán, Talal Chaudhry, dio la bienvenida a Al-Hajjar a su llegada al aeropuerto de Islamabad a primeras hora de este lunes.

La visita tiene lugar en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, mientras Israel tiene como objetivo a Hizbulá en territorio libanés, donde los enfrentamientos iniciados en marzo ya dejan más de 4.300 muertos, según el Ministerio de Salud de Líbano.

Pakistán se ha posicionado como mediador principal en la crisis. En junio anunció un acuerdo de paz interino entre Teherán y Washington, sobre el que Islamabad reafirmó que Líbano también formaba parte del alto el fuego, el cual colapsó poco después de haber sido alcanzado.

Las reuniones previstas hoy en Islamabad suceden además ante informaciones sobre una posible cita en Roma entre Israel y Líbano prevista para octubre, después de que la séptima ronda de negociaciones finalizara en agosto sin un avance significativo en cuestiones territoriales clave.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hizbulá e Israel reanudaron las hostilidades el 2 de marzo, con Israel intensificando sus ataques contra el grupo aliado de Irán en todo el territorio libanés.

El ejército de Israel ha tomado el control de lo que denomina una "zona de amortiguación", que se extiende aproximadamente 10 kilómetros dentro del territorio libanés a lo largo de toda la frontera. Los responsables israelíes sostienen que dicha zona es esencial para proteger a las comunidades del norte de Israel de los ataques de Hizbulá.