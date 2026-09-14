El petróleo de Texas cierra en 101,39 dólares tras intensificarse la guerra en mar Rojo

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 1,34 dólares respecto al cierre previo.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio siguen presionando el mercado del crudo, que este lunes alcanzó niveles no vistos desde mediados de mayo.

Mas allá de los combates entre Estados Unidos e Irán, se han intensificado cerca del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, vía marítima comercial que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico y que tras el bloqueo de Ormuz ha cobrado vital importancia.

Los hutíes han avanzado por la costa del mar Rojo y han tomado posiciones estratégicas en torno a Bab al Mandeb, incluida la isla de Perim, lo que aumenta el riesgo para el tráfico marítimo por esta ruta.

Además, Arabia Saudí anunció el viernes el cierre "preventivo" del oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina y que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, tras sufrir varios ataques.

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El oleoducto es una de las principales alternativas de Arabia Saudí para sacar crudo al mercado sin pasar por el estrecho de Ormuz. Su interrupción reduce las vías disponibles para mantener las exportaciones en un momento en que también aumenta la amenaza sobre la ruta del mar Rojo.