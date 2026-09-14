Evacuan zona industrial de Jordania tras fuga de amoniaco que provocó 11 casos de asfixia

El comisionado de Medio Ambiente y Seguridad de la Autoridad de la Zona Económica Especial de Áqaba, Nidal al Awran, dijo a la cadena jordana Al Mamlaka que la fuga fue controlada poco después de producirse, ya que los equipos de emergencia estaban en el lugar cuando sucedió.

En total, 11 personas han sufrido asfixia, y se encuentran en estados "leves y moderados", por lo que algunos están recibiendo tratamiento en la clínica del mismo complejo industrial y otros fueron trasladados a hospitales de la zona.

Según el funcionario, el incidente se produjo durante los trabajos de mantenimiento "en una bomba o dispositivo de presión antiguo" en el que se había acumulado gas amoniaco, un compuesto químico formado por nitrógeno e hidrógeno utilizado para la fabricación de fertilizantes, la refrigeración industrial o el tratamiento de aguas, entre otros.

Las autoridades evacuaron al personal como "medida de precaución implementada como parte de los planes de emergencia de la zona industrial", indicó Al Awran, que añadió que los empleados regresarán a sus puestos una vez se completen las inspecciones correspondientes para garantizar la ausencia de riesgos.

Este mismo lunes, al menos dos personas han muerto y otras 114 han resultado heridas por otra fuga de amoniaco en una fábrica de Basora, en el sur de Irak, sin que por el momento las autoridades iraquíes hayan informado de las causas del incidente.