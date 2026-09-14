Finlandia se ofrece a construir y albergar una flota europea de rompehielos para el Ártico

"En la situación actual, está claro que Europa debe contar con una visión global y una estrategia comunes respecto a la región ártica y nosotros, los finlandeses, queremos contribuir aportando nuestros conocimientos y puntos de vista", dijo Orpo a su llegada a la cumbre europea sobre el Ártico que se celebra en Rovaniemi, capital de la Laponia finlandesa.

El primer ministro finlandés señaló que el cambio climático está posibilitando la apertura de nuevas rutas marítimas en el Ártico y facilitando el acceso a los recursos naturales de la región, lo que está incrementando la rivalidad entre grandes potencias, las tensiones y las amenazas, pero también las oportunidades.

"Queremos reforzar las infraestructuras críticas y las conexiones de transporte, queremos garantizar que haya rutas seguras para acceder a los recursos naturales y queremos reforzar la defensa", subrayó.

Según Orpo, su país está preparado para trabajar en la construcción de una flota de rompehielos comunitaria, ya que tiene "los mejores conocimientos técnicos del mundo" para fabricarlos y operarlos.

"Mi mensaje a los europeos es muy claro: para salir adelante y tener éxito, Europa necesita una región ártica próspera y estable, y por eso hay que resolver esta cuestión ahora mismo y elaborar una estrategia común", afirmó.

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El objetivo de la cumbre europea sobre el Ártico que se celebra en Rovaniemi es reforzar el enfoque estratégico común de la UE hacia esta región, cuya importancia geopolítica, económica y ambiental está creciendo rápidamente.

Además de Orpo, participan en la reunión de alto nivel el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas; el canciller alemán, Friedrich Merz; y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

También asisten los presidentes de Lituania, Gitanas Nauseda, y Rumanía, Nicusor Dan, los primeros ministros de Estonia y Letonia, Kristen Michal y Andris Kulbergs, respectivamente, y el ministro francés para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.