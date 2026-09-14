Fráncfort baja un 0,50 % por la subida del petróleo y dudas sobre la IA

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cayó al cierre hasta los 25.440,81 puntos.

Lastrado por el aumento de los precios del petróleo y por nuevas preocupaciones relacionadas con la IA, el parqué comenzó la semana bajo una presión considerable.

El DAX llegó a caer durante la jornada hasta su nivel más bajo desde finales de julio.

El MDAX, que agrupa a las empresas alemanas de mediana capitalización, llegó a situarse en su nivel más bajo desde mediados de mayo y terminó la sesión con una caída del 1,99 %, hasta los 31.034,41 puntos.

El DAX sigue atrapado en un cóctel de incertidumbre compuesto por riesgos geopolíticos, interrogantes en materia de política monetaria y preocupaciones relacionadas con la IA, según la firma de intermediación CapTrader.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El debate sobre la regulación de la IA choca con la carrera por su dominio entre Estados Unidos y China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha tachado de "fuerzas negativas" a quienes piden más normas y defendido el liderazgo estadounidense, en tanto que Pekín ha acusado a Washington de esconder una agenda para frenar su desarrollo tecnológico y abogado por una IA "abierta".

A su vez, con cada nuevo repunte de los precios del petróleo aumenta el temor de que se impulse la inflación y de que los bancos centrales se vean obligados a actuar bajo presión, explicó CapTrader.

El recrudecimiento de la guerra en Irán llevó de nuevo este lunes a fuertes alzas en el precio del crudo, mientras que la incertidumbre sobre el futuro de la navegación por el estrecho de Ormuz persiste después de que Irán y Omán decidieran posponer indefinidamente la reunión prevista con los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para abordar su reapertura parcial y provisional.

El brent, el crudo de referencia en Europa, subió casi un 3 % hasta 107,53 dólares tras llegar a superar el barril los 109 dólares.

Entre los ganadores de la jornada bursátil en Fráncfort se encuentran SAP, con una subida del 5,08 %, FMC (2,91 %) y Bayer (2,41 %), en tanto que los perdedores fueron Hochtief (con una caída del 9,37 %), Siemens Energy (8,04 %) e Infineon (7,72 %).