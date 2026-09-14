Gazprom anuncia cese temporal de suministros de gas a Armenia tras críticas de Pashinián

"El suministro de gas natural a Armenia cesa temportalmente debido a trabajos de reparación profilácticos", señaló la empresa en su canal de Telegram.

Indicó que los trabajos se llevarán a cabo en el gasoducto 'Cáucaso Norte - Cáucaso Sur' del 15 al 25 de septiembre.

"Durante este tiempo el abastecimiento de gas ininterrumpido y fiable de los consumidores de la república se efectuará sin limitaciones gracias a las reservas interiores y suministros adicionales de gas natural procedente de Irán", concluyó.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, denunció el viernes pasado los altos precios del gas ruso y señaló que, independientemente de las tarifas del consorcio gasístico ruso Gazprom, Ereván buscará diversificar los suministradores.

"El gas en Armenia no es barato", afirmó en declaraciones a la prensa, al constatar que Gazprom Armenia tiene grandes ganancias y "el incremento del precio desde la frontera hasta el consumidor es el más grande en comparación con otros países".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que los consumidores armenios están descontentos por este hecho, ya que al país llega gas barato, pero estos lo reciben a altos precios.

Aseveró que "asumimos esta situación con calma y diversificaremos (la economía) en cualquier caso". Por ello, sostuvo que si existe la posibilidad de recibir gas de otras fuentes, Ereván lo hará.

En particular, no descartó la posibilidad de tender un gasoducto en el marco del proyecto TRIPP (Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad) acordado con Estados Unidos y Azerbaiyán, y señaló que esto garantizaría a Armenia ingresos por tránsito.

Las relaciones entre Armenia y Rusia se han tornado tensas en los últimos años, particularmente tras la decisión de Ereván de congelar su participación en la alianza militar postsoviética y el anuncio de que aspira al ingreso en la Unión Europea.

Rusia, molesta por este cambio de rumbo, ha impuesto restricciones al comercio y sanciones a numerosos productos armenios, y exigido a Pashinián celebrar un referendo para que sean sus ciudadanos quienes elijan qué camino seguir.

En particular, el Kremlin indicó que Rusia podría denunciar unilateralmente el acuerdo de cooperación en materia de gas, petróleo y diamantes entre ambos países de 2013.

El presidente ruso, Vladímir Putin, alertó que en caso de que las relaciones bilaterales se enfríen, Armenia podría pagar no 177 dólares por cada mil metros cúbicos de gas, sino 600 dólares, como los europeos.

"Los descuentos siempre son a costa de alguien (…) no son algo que surja de la nada. Son a costa de Rusia. Es realmente nuestro aporte al desarrollo de Armenia", afirmó por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien señaló que correspondería a Gazprom tomar la correspondiente decisión.