Grossi insta a la comunidad internacional a reafirmar su compromiso con el TNP

"Insto a los Estados miembros (del OIEA) a reafirmar su compromiso con el TNP, cada día, en sus palabras y en sus acciones. El TNP sigue siendo la piedra angular del régimen mundial de no proliferación", dijo el responsable de la agencia nuclear de la ONU al inicio de la 70ª Conferencia General del OIEA, que se celebra esta semana en Viena.

"En este momento de crecientes tensiones y desconfianza, debemos trabajar para respaldar este marco jurídico apoyando al OIEA y trabajando en pos de sus objetivos. Un mundo con más armas nucleares y más países armados con armas nucleares no es un mundo más seguro", agregó Grossi.

En ese contexto, el director general recordó que Corea del Norte sigue adelante con su programa de armas nucleares en contravención de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que en su opinión "sirve como recordatorio de las consecuencias de cruzar las líneas rojas".

El TNP, en vigor desde 1970, pretende prevenir la propagación de armamento y tecnología nuclear con el fin de promover la seguridad global.

Por otra parte, Grossi admitió hoy que la situación en cuanto al programa nuclear de Irán ha empeorado a lo largo de 2026, con nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica y la retirada de los inspectores del OIEA del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No hemos llevado a cabo ninguna actividad de verificación sobre el terreno en Irán desde hace más de seis meses", recordó el diplomático argentino, uno de los candidatos para suceder a António Guterres como secretario general de Naciones Unidas.

Grossi explicó que sus inspectores perdieron desde junio de 2025 (cuando Israel y EEUU atacaron Irán por primera vez) lo que el OIEA califica como "continuidad de conocimientos" en cuanto el inventario de uranio altamente enriquecido al 60 %.

"La falta de información del organismo sobre este material nuclear y de acceso a las instalaciones para verificarlo constituye un grave motivo de preocupación en materia de proliferación y debe abordarse con la mayor urgencia", destacó el director general en su discurso.

"Es imperativo retomar la diplomacia y las negociaciones orientadas a encontrar una solución a las cuestiones relacionadas con el programa nuclear de Irán. La situación respecto al programa nuclear de Irán tiene implicaciones para el régimen mundial de no proliferación", concluyó.