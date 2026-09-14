Grupo opositor exige presidenciales en Venezuela con María Corina Machado como candidata

"El punto fundamental que estamos demandando es la realización temprana de unas elecciones presidenciales, un cronograma electoral (...) que establezca una fecha cierta para la designación de la nueva presidenta de la república, y lo puedo decir abiertamente: María Corina Machado (será) nuestra candidata", dijo Noel Álvarez, vocero del grupo, en el lanzamiento de la Ave.

En un documento, la alianza exigió el levantamiento de las "inhabilitaciones arbitrarias, en particular la que pretende vedar la postulación" de Machado, así como la designación de un "imparcial" Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente encabezado por funcionarios afines al chavismo.

En ese sentido, afirmó que hay una "urgencia de autoridades legítimas, de transparencia y de cooperación internacional que llegue a quien realmente lo necesita, sin intermediarios del dolor" y que Venezuela "no se salva con parches ni con promesas vacías" sino con "instituciones independientes".

"Pero no habrá democracia verdadera mientras un solo venezolano gima en las mazmorras de la represión. Por eso alzamos la voz por la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares, y por el cese definitivo de la tortura y el hostigamiento", señala el texto.

Álvarez aseguró que la Ave trabajará "en los próximos días" en la reinstitucionalización del país y para "habilitar a todos los candidatos, rescatar todas las organizaciones políticas" y para abrir el registro electoral con el fin de que los migrantes puedan votar "libremente", entre otros objetivos.

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"El proceso en estos momentos tiene que ser entre venezolanos, la decisión y todo lo que salga tiene que ser venezolano, donde estemos todos representados", expresó el también expresidente de Fedecámaras, la mayor patronal del país, para quien el acompañamiento de Estados Unidos igualmente es "bienvenido".

Washington promueve un diálogo entre un sector de la oposición y el Gobierno de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, para la transición en el país suramericano, cuyo próximo ciclo de conversaciones está previsto para la segunda mitad de este mes de septiembre, luego de alcanzar en agosto unos primeros acuerdos que incluyen la renovación del Tribunal Supremo.

El exdiputado Eustoquio Contreras, disidente del chavismo, dijo en la rueda de prensa de Ave que esa mesa de diálogo "es una creación por intereses y por decisión unilateral del Gobierno" estadounidense y "obedecida incondicionalmente por quienes usurpan el poder en Miraflores", sede del Gobierno venezolano.

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, remarcó que las elecciones en Venezuela se celebrarán "cuando estén listos".