Helen Mirren, estrella en Toronto: de recibir un premio a interpretar a Patricia Highsmith

Mirren recibió anoche el TIFF Share Her Journey Groundbreaker Award, un reconocimiento con el que el festival destacó tanto su extensa trayectoria como su papel como una de las intérpretes que han abierto camino a otras mujeres en la industria cinematográfica.

En declaraciones a EFE, la actriz británica, de 81 años, explicó que aunque no se considera una pionera, cree que en el pasado sí abrió camino sin ser consciente de ello.

"No, no me considero así. Pero creo que, en realidad, sí lo fui sin darme cuenta. Fue una combinación de circunstancias, del momento y de todo tipo de factores. Pero sí, creo que lo fui", declaró a EFE entre risas.

Ganadora de un Óscar por su interpretación de la reina Isabel II en 'The Queen' (2006), de tres Globos de Oro, cuatro BAFTA, una Copa Volpi de la Mostra de Venecia o del premio a mejor actriz en Cannes, la carrera de Mirren ha estado marcada por sus papeles de grandes personajes históricos.

Sin embargo, hoy será la protagonista del día en Toronto con el estreno de 'A Talent for Murder', donde abandona los palacios y las coronas para meterse en la piel de Highsmith, una de las escritoras más incómodas y fascinantes del siglo XX.

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Lo hace en el thriller de Corbijn que tiene su estreno mundial en el TIFF y que es una película que parte de 'Switzerland', la obra teatral que Joanna Murray-Smith estrenó en 2014, pero utiliza a Highsmith como punto de partida para construir una historia ficticia en torno a la creadora de Tom Ripley.

Mirren interpreta a la escritora durante sus últimos años en Suiza, aislada del mundo y poco interesada en complacer a nadie, cuando recibe la visita de Edward Ridgeway, un joven representante editorial interpretado por Alden Ehrenreich.

Su misión parece sencilla: convencerla de que firme un contrato para escribir otra novela protagonizada por Ripley. Pero el encuentro deriva en un duelo psicológico en el que resulta cada vez más difícil distinguir quién está manipulando a quién.

Con 'A Talent for Murder', Corbijn, director de 'Control' (2007), 'The American' ('El americano', 2010) y 'A Most Wanted Man' ('El hombre más buscado', 2014), regresa a la ficción cinematográfica más de una década después de su anterior largometraje de ficción y convierte la confrontación verbal de la obra original en un thriller construido en torno a la personalidad de Highsmith.

Mirren explicó a Vanity Fair que le interesaba precisamente la dureza y las contradicciones de la escritora.

"Era un personaje que siempre me fascinó porque era absolutamente intransigente", señaló la actriz, que recurrió a fotografías y grabaciones para estudiar sus gestos, su forma de vestir y hasta adoptar la postura encorvada de Highsmith para la película.

Highsmith, fallecida en 1995, dejó una huella fundamental en el suspense psicológico con novelas como 'Extraños en un tren' - llevada al cine por Alfred Hitchcock en 1951- y la saga protagonizada por Ripley, adaptada en varias ocasiones al cine y la televisión.

El reparto de 'A Talent for a Murder' incluye también a Olivia Cooke, Juliet Stevenson o Alden Ehrenreich.