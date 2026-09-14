Hungría y Alemania abren nuevo capítulo de relaciones bilaterales

"Se ha abierto un nuevo capítulo en las relaciones entre Hungría y Alemania", afirmó ante la prensa la ministra húngara de Asuntos Exteriores, la conservadora Anita Orbán, tras reunirse en Budapest con su homólogo alemán, el democristiano Johann Wadephul.

La jefa de la diplomacia húngara destacó que la visita de Wadephul es la primera de un ministro de Exteriores alemán a Hungría en siete años, lo que, enfatizó, evidencia el comienzo de la "reconstrucción de las relaciones bilaterales".

"Hungría ha vuelto a la Unión Europea", declaró la ministra húngara en alusión a la alineación actual de Budapest con los objetivos comunitarios tras 16 años de constantes tensiones y vetos a las decisiones de los Veintisiete durante la era del anterior gobierno que encabezó el uyltranacionalista Viktor Orbán.

Por su parte, Wadephul consideró que este lunes "es un día especial", ya que representa "el reinicio de las relaciones políticas entre los dos países".

"Es una de las grandes noticias del año que Hungría vuelva a asumir responsabilidades dentro y en favor de la UE. Hay que aprovechar esta dinámica", declaró.

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El ministro alemán recordó además el reciente ataque híbrido con drones en el aeropuerto de Leipzig como una evidencia de que Rusia, al margen de su "brutal" invasión de Ucrania, "es capaz de tensar aún más la situación".

Bajo los mandatos de Orbán (2010-2026), Hungría mantuvo continuos roces políticos y diplomáticos con sus socios europeos.

El giro estratégico del nuevo Ejecutivo húngaro, de centroderecha, quedó patente la pasada semana con la expulsión de diez diplomáticos de la embajada rusa por actividades "inaceptables" para Budapest.

Durante su estancia en Budapest, Wadephul también se reunió con el presidente húngaro, András Baka, y con el ministro de Economía, István Kapitány.

Anita Orbán avanzó asimismo que Magyar tiene previsto viajar a Berlín del 9 al 11 de noviembre, donde espera entrevistarse con el canciller alemán, Friedrich Merz.