Hutíes advierten a Arabia Saudí de que "no estará a salvo" si continúa con sus ataques

"El enemigo saudí no estará a salvo mientras continúe con sus operaciones hostiles", indicó este lunes el Ministerio de Exteriores hutí en un comunicado difundido por la agencia de noticias Saba, controlada por los insurgentes.

El ministerio acusó a Arabia Saudí de iniciar la guerra y de mantener un bloqueo aéreo y económico sobre las zonas del Yemen bajo control hutí durante 12 años, así como de continuar con la movilización militar, citando la supuesta militarización del puerto civil de Moca, en la costa yemení del mar Rojo.

"Si el enemigo saudí imagina que, tras lanzar 300 ataques aéreos en cinco días, su situación seguirá siendo segura y estable, vive en una ilusión", declaró el ministerio.

El Gobierno yemení reconocido internacionalmente insiste en que son sus propios aviones los que están llevando a cabo los ataques contra las posiciones de los hutíes, y niega así las acusaciones de los rebeldes, que sostienen que los bombardeos son realizados por aviones saudíes.

Arabia Saudí interviene en Yemen desde 2015 en apoyo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y lidera una coalición militar contra los hutíes, al tiempo que suministra armas y formación a fuerzas progubernamentales y también les presta apoyo aéreo.

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Exteriores de los hutíes también rechazó las preocupaciones saudíes sobre la seguridad marítima, afirmando que la navegación a través de Bab al Mandeb seguía siendo incluso "más segura" tras el cese de los combates en las zonas costeras del sur del mar Rojo y la expulsión de las fuerzas respaldadas por Riad.

Indicó que el tráfico marítimo normal respaldaba dicha evaluación.

Estas declaraciones se producen en medio de una ofensiva de los hutíes a lo largo de la costa yemení del mar Rojo llegando hasta el estrecho de Bab al Mandeb, una de las principales rutas marítimas del mundo.