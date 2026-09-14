Indonesia destituye al ministro de Finanzas en un momento de incertidumbre financiera

El Gobierno indonesio no precisó en el anuncio el motivo del cambio y se limitó a comunicar el nombre del sustituto: Suahasil Nazara, quien actuaba como viceministro de Finanzas desde 2019.

"El presidente me pidió preservar las finanzas del país, lo que implica mantener su solidez y su credibilidad", dijo el nuevo ministro en declaraciones a medios de comunicación.

La destitución de Purbaya, quien asumió el cargo en septiembre de 2025, se produce horas antes de que Prabowo regrese desde India, donde participó en la cumbre de líderes del bloque de economías emergentes de los BRICS.

El año pasado, en una controvertida decisión, Prabowo destituyó a la respetada ministra de Finanzas Sri Mulyani, quien había liderado la cartera durante 14 de los últimos 20 años, por Purbaya, entonces presidente de la gubernamental Corporación de Depósitos y Seguros desde 2020.

Durante su año al frente del ministerio, Purbaya defendió la meta de crecimiento anual del 8 % marcada por Prabowo, aunque en su periodo la cifra se mantuvo en torno al 5 %.

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Suahasil se comprometió hoy con mantener el déficit fiscal por debajo del 3 %.

Asimismo, a finales de este mes el Parlamento de Indonesia aprobó el nombramiento de la veterana economista Destry Damayanti como nueva gobernadora del banco central, tras la polémica dimisión de su predecesor, Perry Warjiyo, al frente de la institución desde 2018.

Estos cambios coinciden con un deterioro de la percepción de los inversores sobre la salud financiera de Indonesia, que, con abundancia de recursos naturales y una vasta población, se perfilaba como candidata a convertirse en la cuarta economía mundial para 2050, pronóstico que pierde fuerza por las políticas de Prabowo, tildadas de intervencionistas y autoritarias por sus críticos.

Uno de los últimos movimientos que generaron inquietud fue el anuncio en mayo de que una agencia estatal sería la única exportadora de materias primas estratégicas como el aceite de palma, del que Indonesia es el mayor productor mundial junto a Malasia.

No obstante, Prabowo rectificó a mediados de agosto y dijo que el Estado no centralizaría las exportaciones, sino que supervisará las ventas de empresas privadas.

Tanto Goldman Sachs como la agencia de calificación de riesgo Moody's han alertado sobre los riesgos de invertir en activos indonesios; y el proveedor de índices bursátiles MSCI advirtió que podría degradar al país de mercado emergente a frontera.

En este contexto, el pasado mayo Singapur sobrepasó a Yakarta como el mayor mercado bursátil del Sudeste Asiático.