Indonesia investiga la muerte de una familia australiana en la turística isla de Bali

La policía detalló en un comunicado que "los hallazgos iniciales" indican que los dos niños "fallecieron como consecuencia de actos violentos, mientras que se sospecha que" el padre, identificado como SDJ, "murió por suicidio mediante ahorcamiento" dentro de su vivienda en la localidad de Kuta, donde residían desde 2022.

En la mañana del domingo, la madre de los menores llamó desde Yakarta a un vecino para verificar el estado de su esposo e hijos, ante la imposibilidad de comunicarse con ellos, recoge el informe policial, que sostiene que, tras la conversación, un grupo de residentes forzó la puerta de la vivienda, descubriendo los restos mortales.

Los cuerpos pertenecen a un hombre australiano de 57 años y a sus dos hijos, de siete y cuatro, de doble nacionalidad australiana-indonesia, según la prensa austral.

"Los investigadores siguen llevando a cabo diligencias, que incluyen el procesamiento de la escena del crimen, la revisión de las grabaciones del lugar y el interrogatorio a testigos para determinar la causa de los fallecimientos", señaló el jefe de la Policía de Denpasar.

Un portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT, por sus siglas en inglés) declaró que se estaba prestando asistencia consular a la familia de los fallecidos, según recogió el medio público australiano ABC.