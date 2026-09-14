Irán denuncia que Austria impidió la entrada de su jefe nuclear para conferencia del OIEA

"La decisión del Gobierno de Austria, como país anfitrión, es totalmente injustificada. De acuerdo con sus compromisos, deberían haber expedido los visados de entrada a la delegación iraní", afirmó el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en su rueda de prensa semanal.

Bagaei dijo que Irán trasladó formalmente su protesta al Gobierno austríaco e indicó que el encargado de negocios de Austria en Teherán fue convocado para recibir la protesta iraní.

Eslami, jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), había partido el sábado de Teherán rumbo a Viena para participar en la conferencia del OIEA, que se celebra entre el 14 y el 18 de septiembre, pero tuvo que regresar al no recibir el visado, informó la televisión estatal iraní.

El medio estadounidense Bloomberg informó ayer, citando a una fuente anónima de Estados Unidos, de que Austria había solicitado al comité de sanciones de Naciones Unidas una exención que permitiera a Eslami ingresar en el país pese a las restricciones internacionales que pesan sobre el funcionario, pero la solicitud no fue aprobada.

"Están tratando de impedir que la voz de Irán llegue al mundo", aseveró Bagaei y añadió que la decisión de Austria no puede justificarse alegando presiones de Estados Unidos.

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El portavoz iraní también condenó de nuevo la aprobación de una resolución adoptada la semana pasada por la Junta de Gobernadores del OIEA, que acusa a Teherán de incumplir sus obligaciones de no proliferación.

El texto, presentado por Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, insta a Irán a abordar "urgentemente" su incumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA y remite el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU, por primera vez desde 2006.

"Por un lado, ellos (los occidentales) elaboran un informe incorrecto y, por otro, impiden que los representantes de un país entren para defenderse", criticó Bagaei durante la rueda de prensa.

Bagaei también cuestionó al director general del OIEA, Rafael Grossi, por permitir que avance una nueva resolución contra Irán en la Junta de Gobernadores del organismo, en lugar de condenar los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes durante la guerra iniciada el 28 de febrero y la guerra de 12 días de junio de 2025.

Tras los ataques del año pasado, Irán ha restringido el acceso de los inspectores del OIEA, que siguen sin poder determinar el paradero de unos 400 kilos de uranio altamente enriquecido, un material que puede utilizarse para fines militares.