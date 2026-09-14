Irán dice que Arabia Saudí pidió aplazar la reunión sobre Ormuz con los países árabes

"Arabia Saudí solicitó que esta reunión no se celebrara por el momento", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaeí, en una rueda de prensa.

El portavoz de la diplomacia iraní defendió la celebración del encuentro y afirmó que Irán y Omán habían creado una oportunidad para que los países de la región dialogaran sobre la seguridad de la navegación y la creación de una región segura "alejada de la intervención de actores externos".

"Decidiremos con Omán los próximos pasos y cómo anunciar o registrar este entendimiento (sobre las nuevas rutas de navegación en Ormuz), y se informará al respecto", sostuvo.

Bagaeí rechazó además las informaciones que vinculan la oposición saudí a la reunión con los acontecimientos entre Riad y los rebeldes hutíes de Yemen y afirmó que suponen "dar una dirección equivocada" a la cuestión, al tiempo que sostuvo que los problemas de Yemen tienen "raíces de largo plazo".

La reunión estaba prevista para este lunes en la ciudad omaní de Salalah y debía abordar el entendimiento alcanzado entre Irán y Omán sobre el establecimiento de rutas seguras de navegación en el estrecho de Ormuz, que iba a ser presentado a los países del golfo Pérsico durante la cita, según Teherán.

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A la cita habían sido invitados Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak, mientras que Baréin se desmarcó del encuentro el sábado al recordar que su territorio "ha sido objeto de ataques (iraníes) dirigidos contra sus infraestructuras y bienes civiles".

Omán e Irán informaron anoche de que la reunión se había pospuesto sin dar una nueva fecha para su celebración.

"En aras del consenso, la reunión regional en Salalah ha sido pospuesta. Seguimos comprometidos con fomentar el diálogo que apoye la estabilidad y la cooperación duradera en nuestra región", anunció en X el ministro de Exteriores omaní, Badr al-Busaidi.

En los últimos días se ha producido un importante intercambio de ataques contra petroleros entre Irán y Estados Unidos en su pulso por el control de esa estratégica vía marítima, clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

Irán ha bloqueado el estrecho de Ormuz desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto, a lo que Estados Unidos ha respondido con un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en la zona.