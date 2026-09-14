Irán niega actividad nuclear en la montaña que Trump amenazó con atacar

"Las afirmaciones sobre la montaña Gazla son únicamente una campaña mediática y no tienen ningún fundamento", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático afirmó que las informaciones acerca de la existencia de supuestas instalaciones nucleares en la montañas "forman parte de la guerra mediática y psicológica de Estados Unidos".

Bagaei dijo que han informado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de "todo lo que era necesario o pudiera ser necesario comunicar sobre las actividades y construcciones" en el pico Gazla.

"Ni siquiera podemos decir que sea una instalación nuclear en el sentido preciso que tiene este término en materia de salvaguardias (el acuerdo con el OIEA para inspecciones)", dijo el portavoz.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con bombardear esa montaña porque supuestamente Teherán lleva a cabo allí actividades nucleares.

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Hemos observado que hay cierta actividad en esa montaña. "Aconsejaría a Irán que no se haga el listo, porque tendremos que golpearles con toda la fuerza", dijo Trump hace unos días.

A mediados de julio, Trump afirmó que "vamos a arrasar la montaña".

La montaña Gazla se encuentra cerca de Natanz, uno de los principales centros nucleares iraníes junto con Fordo e Isfahan, y que fueron atacados por Estados Unidos el año pasado.