Isabelle Huppert cambia la fama por el anonimato en 'All About Corinne'

La comedia, que este lunes se presenta en el programa de Galas del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), sitúa a Huppert en la piel de Corinne Maclou, una actriz que encadena pequeños trabajos en rodajes mientras mantiene intacta la esperanza de conseguir algún día un verdadero papel.

Su oportunidad parece llegar cuando conoce a Sandrine Kiberlain, que interpreta una versión de sí misma: una estrella instalada en el centro de una industria a la que Corinne observa desde la periferia.

La relación entre ambas permite a Fitoussi recorrer con humor y cierta crueldad las jerarquías del cine, desde quienes ocupan el primer plano hasta quienes aparecen apenas unos segundos al fondo de una escena.

El contraste es deliberado. Huppert explicó recientemente a la revista francesa Madame Figaro que el personaje supone interpretar a una mujer que ha escapado de las miradas de los demás, mientras que el director observa precisamente el esfuerzo de Corinne por hacerse visible.

La actriz añadió que el filme no pretende destruir el mundo del cine sino observarlo con precisión, tanto en sus privilegios como en sus pequeñas humillaciones.

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"Incluso siendo famosa, una sigue buscando el gran papel", afirmó Huppert al reflexionar sobre el deseo de reconocimiento que une, pese a todas sus diferencias, a Corinne con las estrellas que admira.

El título internacional remite inevitablemente a 'All About Eve', el clásico de Joseph L. Mankiewicz sobre las relaciones de poder y ambición entre actrices, aunque Fitoussi apuesta por un tono menos venenoso y más afectuoso hacia sus personajes.

Además de Huppert y Kiberlain, el reparto incluye a Diane Kruger, Anne Marivin, Emmanuelle Bercot y Ana Girardot.

'All About Corinne', cuyo título original es 'Ni vue, ni connue' ('Ni vista, ni conocida'), ya pasó en agosto por el Festival de Locarno, donde fue proyectada como película de clausura, antes de llegar a Toronto.

La presencia de Huppert tiene además un componente añadido en el TIFF: la actriz recibió el domingo el Tribute Performer Award del festival, un reconocimiento a una trayectoria de más de cinco décadas.