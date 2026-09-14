Israel asegura haber detenido a un miembro de Fatah en Tulkarem (Cisjordania ocupada)

Israel asegura haber detenido a un miembro de Fatah en Tulkarem (Cisjordania ocupada)

Jerusalén, 14 sep (EFE).- El Ejército israelí (FDI) y el Shin Bet, el servicio de seguridad interior de Israel, anunciaron en un comunicado la detención este lunes de un miembro de Fatah -el partido laico que gobierna la Autoridad Palestina- en la ciudad de Tulkarem (norte de Cisjordania ocupada).