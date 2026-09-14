Juan Andrés Arango regresa a Toronto con una historia sobre desplazamiento y pertenencia

La coproducción de Canadá, Colombia y Noruega forma parte del programa Centrepiece y está protagonizada por Girleza Duave Cerezo, quien interpreta a Yajaira, una joven madre que vive con su hija María en un barrio de Bogotá marcado por la violencia y que sueña con regresar al territorio del que fue desplazada.

Ambas emprenden finalmente el viaje hacia el río Andágueda acompañadas por Jhon, un joven integrante de una pandilla que también necesita alejarse de la capital.

Ana Michell Nama Dumaza y Juan David Junca Linares completan el núcleo principal del reparto.

Arango utiliza el desplazamiento desde Bogotá hacia la selva como una forma de abordar una cuestión que atraviesa buena parte de su cine: qué significa pertenecer a un lugar después de verse obligado a abandonarlo.

El realizador nació en Colombia, pero reside desde hace años en Montreal, y el propio proceso de filmación supuso para él una forma de regresar y reconectar con su país de origen.

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No es su primera participación en el TIFF. Arango presentó en Toronto 'X500' en 2016, película en la que ya abordaba la migración, el desplazamiento y la identidad a través de personajes situados entre diferentes países y culturas.

'Donde comienza el río' vuelve sobre esos asuntos desde una perspectiva indígena.

La película plantea también si es posible recuperar un hogar después de que la violencia haya modificado tanto a las personas como al propio territorio al que pretenden regresar.