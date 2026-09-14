Keiko Fujimori califica de "muy tristes" resultados de Perú en la prueba educativa PISA

"El último examen PISA ha dado resultados muy tristes para Perú, hemos retrocedido diez años", lamentó Fujimori durante la presentación este lunes del Plan Nacional de Educación 2026-2031, en el que anunció la construcción de 2.000 nuevos colegios, la reinstauración de la evaluación a docentes y la entrega de guías educativas para los padres o tutores.

Fujimori consideró que "gran parte del retroceso que ha habido es porque cada gobierno quería hacer borrón y cuenta nueva, pero las cosas que funcionan tienen que continuar y los técnicos con experiencias están siendo convocados".

La presidenta peruana señaló que, además de construirse 2.000 nuevas escuelas como había prometido en su campaña electoral también modernizará 3.000 colegios ya existentes, con el propósito de dotar a todos de internet satelital.

"Solo el 30 % de los colegios tienen infraestructura agua, saneamiento (desagüe) y electrificación. Es terrible que nuestros hijos estén estudiando bajo esas condiciones", incidió la gobernante.

Sobre la evaluación a los profesores, una prueba rechazada en el pasado por sindicatos y gremios de docentes, la mandataria confió en que será tomada "con muy buen ánimo" por el profesorado.

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"Todos somos conscientes del nivel de la calidad de educación en la que está nuestro país, y todos vamos a poner de nuestro lado", aseveró.

Fujimori precisó que las evaluaciones irán acompañadas de una previa capacitación que los profesores deben entender que es en beneficio de sus alumnos.

"Un buen maestro le puede cambiar la vida a los chicos, esa guía y capacidad para que cuestionen lo que están aprendiendo", añadió la mandataria, al recordar que "los países que tienen mejor educación es porque también la familia se involucra en la educación".

La jefa de Estado también anticipó que se emitirá un decreto para que durante "una hora al día, los niños se dediquen a leer".

"Vamos a pedir a los padres de familia que nos ayuden, porque tan importante como el maestro son los padres, y a ellos se les entregará la guía educativa de familia", agregó.

En ese sentido, el ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que "la evaluación de PISA dice que los padres han abandonado la tarea formativa". "(Los padres) tienen responsabilidad en el proceso educativo. Vamos a hacerles llegar una guía. Es importantísimo hacer partícipe a los padres", enfatizó.

Chang detalló que la brecha de inversión en infraestructura educativa es de 171.000 millones de soles (unos 51.000 millones de dólares) "por deterioro masivo y falta de mantenimiento que genera riesgo sobre los estudiantes", al apuntar que 33.000 escuelas carecen de título de propiedad adecuado.