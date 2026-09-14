Kenia activa cuatro laboratorios para hacer pruebas de ébola, pero no ha registrado casos

"No se ha informado de ningún caso de enfermedad por el virus del Ébola en Kenia, y todos los casos sospechosos analizados hasta ahora han dado negativo", señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

Las autoridades designaron para esas pruebas el Laboratorio Nacional de Salud Pública y el Instituto de Investigación Médica de Kenia (KEMRI) en Nairobi; así como el KEMRI de la ciuadda occidental de Kisumu y un laboratorio móvil que cubre Busia y Bungoma, dos condados situados junto a la frontera con Uganda (oeste).

El Gobierno indicó que también está en marcha la formación de trabajadores sanitarios, ejercicios de simulación y la puesta en funcionamiento de instalaciones de aislamiento.

"La vigilancia se ha intensificado en los puntos de entrada, donde se examina a viajeros y vehículos", añadió el Ministerio, que también informó de campañas de sensibilización para viajeros y comunidades fronterizas.

Equipos multiinstitucionales liderados por las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF), el Servicio Nacional de Policía (NPS) y funcionarios de la Administración Nacional han sido entrenados para reforzar la vigilancia en pasos informales, paradas de camioneros y otros lugares de alta concentración de personas.

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El comunicado se emitió mientras continúa el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que acumula 7.200 casos y 3.475 muertes confirmada tras declararse el pasado 15 de mayo, según los últimos datos difundidos por las autoridades congoleñas.

La epidemia afecta ya a siete provincias congoleñas, con Ituri (este) como epicentro, y es la segunda más grave de la historia, por detrás de la registrada en África occidental entre 2014 y 2016, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

El actual brote también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 26 de agosto el fin de la epidemia tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC y entre los que hubo dos muertes.