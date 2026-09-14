La Bolsa de Milán baja un 1,68 % lastrada por las tecnológicas y las dudas sobre la IA

La Bolsa de Milán baja un 1,68 % lastrada por las tecnológicas y las dudas sobre la IA

Roma, 14 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo y su índice selectivo, el FTSE MIB, retrocedió un 1,68 % hasta los 51.628,77 puntos, lastrado por el sector tecnológico y las dudas sobre la inteligencia artificial (IA).