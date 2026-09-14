Mundo
14 de septiembre de 2026 a la - 13:40

La Bolsa de Milán baja un 1,68 % lastrada por las tecnológicas y las dudas sobre la IA

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Roma, 14 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo y su índice selectivo, el FTSE MIB, retrocedió un 1,68 % hasta los 51.628,77 puntos, lastrado por el sector tecnológico y las dudas sobre la inteligencia artificial (IA).

Por EFE
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Por otro lado, el índice general bajó un 1,71 % hasta los 54.155,37 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 432 millones de acciones por un valor de unos 3.477 millones de euros (unos 4.014 millones de dólares).

La primera jornada de la semana estuvo marcada por la advertencia de algunos de los principales líderes del sector tecnológico sobre el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y una eventual perdida de control de los sistemas.

Las pérdidas del selectivo milanés estuvieron encabezadas por la industria tecnológica y de semiconductores, con la fabricante de cables Prysmian a la cabeza de los retrocesos (-7,07 %), seguida de STMicroelectronics (-6,50 %).

También registraron números rojos la siderúrgica Tenaris (-3,98 %), la petrolera Saipem (-3,62 %) y la entidad bancaria Mediobanca (-3,22 %).

En el lado de las ganancias destacaron la marca de bebidas Campari, que lideró las subidas con un avance del 5,49 %, los laboratorios Diasorin (0,68 %) y Recordati (0,67 %), la entidad crediticia BPER Banca (0,50 %) y la aseguradora Generali (+0,29 %).