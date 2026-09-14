La Bolsa de París cierra a la baja por caída de valores vinculados a la IA

La Bolsa de París cierra a la baja por caída de valores vinculados a la IA

París, 14 sep (EFE).- La Bolsa de París cerró este lunes a la baja, presionada por las fuertes caídas de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA) y por el repunte de los precios energéticos y de los rendimientos de la deuda soberana.