La Bolsa de París cierra a la baja por caída de valores vinculados a la IA

El CAC 40 perdió un 0,76 %, hasta los 8.117,78 puntos, tras avanzar un 0,78 % el viernes. Este lunes cambiaron de manos títulos por valor de 3.591 millones de euros.
Legrand y STMicroelectronics encabezaron las mayores pérdidas de la jornada y cedieron un 6,70 % y un 6,58 %, respectivamente, seguidas de Schneider Electric, que retrocedió un 6,54 %; Stellantis (-3,01 %) y Saint-Gobain (-2,71 %).
Las advertencias sobre el ritmo de desarrollo de la IA, formuladas por ejecutivos como Dario Amodei, Elon Musk y Sam Altman, aumentaron la cautela de los inversores.
En sentido contrario, Capgemini subió un 6,61 % y Dassault Systèmes un 4,99 %, seguidas de los grupos Publicis (3,67 %), Pernord Richard (3 %) y Sanofi (2,96 %).
La presión sobre los mercados también procedió del encarecimiento de la energía y de los bonos. El rendimiento del bono francés a 10 años llegó a superar el 4,50 %, por primera vez desde 2008, antes de cerrar en el 4,47 %.