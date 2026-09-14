La década de Palomo en la moda y el regreso de Alvarno marcan la pasarela madrileña

Pedro del Hierro abrirá la semana con una colección con reminiscencias orientales, en un desfile en el palacio de Cristal de Arganzuela. A él le seguirá Simorra y la firma gallega Adolfo Domínguez.

Otro de los espacios en los que la arquitectura y la moda se unen es la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y por primera vez el campus de la Universidad Nebrija, que acogerá el grueso de desfiles como el de Hannibal Laguna, Agatha Ruiz de la Prada, Moisés Nieto, Ernesto Naranjo, Isabel Sanchis, Lola Casademunt by Maite o Yolancris.

Unas jornadas donde que mostrarán las próximas tendencias para la primavera-verano 2027 en España y que se alargarán hasta el atardecer en otros espacios singulares de la capital como la Rosaleda del Parque del Oeste, donde Palomo exhibirá su última colección, mientras que Alvarno optó por la explanada de la Galería de las Colecciones Reales y Redondo Brand por los jardines del Palacio de Vista Alegre.

Una edición en la habrá hasta trece premios, con los que se repartirá más de 120.000 euros y en los que como siempre se otorgará el premio a mejor colección y mejor modelo.

El sábado 19 de septiembre será el día en el que los diseñadores emergentes desfilarán en la pasarela EGO.