La Fiscalía alemana presenta cargos contra germano-ucraniana como presunta espía rusa

Según el comunicado, existen indicios suficientes de que la acusada, Ilona W., actuó para un servicio de inteligencia de una potencia extranjera.

El escrito de acusación expone que, al dirigir una agencia de mercadotecnia en Berlín y presidir un grupo de presión, la mujer contaba con una amplia red de contactos en círculos militares y políticos y que a más tardar desde octubre de 2023 mantenía contacto con un agente de los servicios secretos de la embajada rusa en la capital alemana.

Durante años, la acusada le proporcionó numerosas indicaciones sobre eventos de alto nivel y se encargó de que su contacto pudiera asistir a los mismos, en algunos casos bajo un nombre falso, con el fin de permitirle crear su propia red con fines de inteligencia.

Ilona W., en prisión preventiva tras su detención el 21 de enero pasado, también asistió personalmente a eventos para identificar contactos y posibles personas objetivo.

La mujer intentó asimismo captar para sus fines a personas del Ministerio de Defensa y de la industria armamentística, además de tratar de recabar, por encargo del agente ruso, información sobre la política de defensa alemana y la industria armamentística, especialmente en el contexto de la guerra de agresión rusa contra Ucrania.

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El Gobierno alemán anuncio a finales de enero la expulsión del país a un empleado de la embajada de Rusia en Berlín sin precisar el cargo, aunque el semanario 'Der Spiegel' señaló entonces que se trataba del acusado de haber ejercido de espía para Moscú bajo la cobertura de su estatus diplomático.