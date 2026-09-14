La oposición rusa en el exilio se alía para pedir el voto "contra Putin y la guerra"

"Acudan a votar, no le den el voto a esos ladrones y asesinos, voten contra Rusia Unida. Eso significa votar contra (el presidente ruso, Vladímir) Putin y la guerra", dijo Yulia Naválnaya, viuda del fallecido líder opositor Alexéxi Navalni, en un vídeo en YouTube.

Naválnaya anunció un acuerdo con el activista y popular comentarista Maxim Kats para recomendar a los rusos los candidatos a los que votar con el fin de restar escaños a Rusia Unida (RU) -que controla más de dos tercios de los 450 escaños de la Duma o cámara de diputados-, en lo que es conocido como el 'voto inteligente'.

En el vídeo asegura que el 20 de septiembre "hay una oportunidad real de dejar sin mandato a candidatos de RU que apoyan la guerra", por lo que animó a votar el domingo y, si es posible, con papeleta, ya que el voto electrónico es sinónimo de fraude, según la oposición.

Al llamar a apoyar por listas (250 escaños) a cualquier formación política que no sea la oficialista, explicó que, realidad, se trata de "un voto de protesta" contra Putin, el sistema político y la guerra en Ucrania.

En cuanto a las circunscripciones (otros 250 escaños), Kats explica que su recomendación es votar a los candidatos del único partido pacifista, Yábloko, que fue excluido de la carrera electoral por listas.

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"Pero si no hay Yábloko, hay que apoyar a aquellos que tienen más opciones de ganar en esa circunscripción contra Rusia Unida, pero que no apoyen la guerra o, al menos, no públicamente", subrayó. Kats destacó que "no hay pocos candidatos normales en estas elecciones, en su mayoría de Yábloko, pero también los hay de otras formaciones".

"Estas son las elecciones más despreciables que he visto y he visto muchas (...), pero podemos perjudicar al partido de la guerra", señala y añade que las autoridades prefieren ver en las urnas un respaldo masivo.

Este activista, muy popular entre los jóvenes rusos, cree que esta táctica puede forzar al Kremlin a falsificar las elecciones de tal forma que muchos rusos entiendan que el sistema creado por Putin "es una ficción" y las actuales autoridades carecen de legitimidad para seguir gobernando.

"El país se encuentran en tal situación debido a la guerra, en tal agujero que no podemos desaprovechar la ocasión de intentarlo", asegura.

Por listas de partidos, Kats es más preciso que Naválnaya y asegura que votará por Nueva Gente, una formación liberal creada con el beneplácito del Kremlin que no apoya tan fervientemente la guerra como el resto de partidos con representación parlamentaria.

"Al menos no tienen la Z (símbolo de la campaña militar rusa) grabada en la frente", señaló y recuerda que no pedirá nunca el voto "por aquellos que apoyan activamente la campaña militar en Ucrania", aseveró.

Yábloko, el único partido opositor legal en Rusia, recomendó a los electores a estropear la papeleta en aquellas circunscripciones donde no haya ninguno de sus candidatos con el lema 'Por la paz y libertad'. Algunos opositores en el exilio como el ajedrecista Garri Kaspárov han llamado a boicotear las elecciones, que consideran una farsa.