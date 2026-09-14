La primera ministra danesa confía en alcanzar un acuerdo con Trump sobre Groenlandia

"Hemos acordado crear un grupo de trabajo de alto nivel para reforzar la cooperación en materia de seguridad y defensa, también en Groenlandia", recordó en una rueda de prensa tras participar en la cumbre UE-Ártico en la ciudad finlandesa de Rovaniemi.

Mientras el grupo de trabajo, formado por Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos, no haya terminado su trabajo, es demasiado pronto para sacar conclusiones, dijo Freederiksen, quien se declaró "bastante optimista" respecto a que se encuentre una solución.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que la solidaridad de la Unión Europea (UE) con Dinamarca y su integridad territorial "es muy clara" y el bloque comunitario trabaja de cerca con el Gobierno danés para aumentar la seguridad del Ártico.

Recordó que la semana pasada la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, visitó Groenlandia junto con la primera ministra danesa y se anunció un acuerdo para invertir 200 millones de euros en la isla.

Costa también subrayó que la CE ha propuesto duplicar la ayuda a Groenlandia en el próximo presupuesto comunitario (2028-2034), en concreto hasta 530 millones de euros, según dijo en Nuuk (la capital groenlandesa) Von der Leyen, quien resaltó también que una nueva estrategia comunitaria para el Ártico será presentada este otoño.

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La reiterada insistencia en el último año de Trump de que su país necesita anexionarse Groenlandia por motivos de seguridad nacional ha situado al reino danés bajo una presión inusitada.

La última vez que se expresó así fue en julio pasado en los márgenes de la cumbre de la OTAN.

Entonces dijo que Groenlandia es "muy importante" para Estados Unidos, pero "no para Dinamarca", y reiteró que Washington "necesita a Groenlandia para la protección del mundo, no solo de EE.UU.", pues en su opinión cerca de la isla ártica operan barcos y submarinos rusos y chinos, aunque tanto Dinamarca como Nuuk lo han negado.

Las tensiones ya se extendieron a lo largo de 2025 y sólo se disiparon parcialmente en enero pasado cuando el presidente estadounidense llegó en Davos (Suiza) a un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para reforzar la seguridad en el Ártico.

Para ello se creó el grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre las tres partes que debe encontrar soluciones, en principio, para finales de año

Ese grupo ya ha mantenido varias reuniones, cuyo contenido no ha trascendido, aunque medios anglosajones han apuntado que Estados Unidos quiere tres bases militares en la isla, en virtud de un acuerdo de defensa firmado hace varias décadas con Dinamarca.