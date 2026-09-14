La UE, el Mercosur y la compra de aviones dominan los debates en el Parlamento suizo

Además, los legisladores suizos deberán pronunciarse sobre el crédito de unos 400 millones de euros que ha pedido el gobierno para la adquisición de 30 aviones F-35 estadounidenses, luego de que Estados Unidos aumentara el precio acordado en 2022.

En cuanto al conjunto de acuerdos entre Suiza y la UE -que modifican los existentes sobre libre circulación de personas, transporte terrestre y aéreo, agricultura, e incorpora nuevos como uno sobre electricidad- corresponderá a la Cámara Alta (Consejo de Estados) pronunciarse, teniendo como principal novedad la propuesta de adoptar una nueva "tasa de inmigración".

Los ciudadanos de la UE podrán ir a Suiza para vivir, trabajar o estudiar, y viceversa -como ha sido hasta ahora- y Suiza logró en las negociaciones conservar una cláusula de salvaguardia que permitirá tomar medidas en caso de un flujo migratorio que genere graves problemas económicos para el país, pero ha añadido la idea de que si esto ocurre pueda cobrarse una tasa excepcional y por un periodo definido.

Esta tendría que ser pagada por los empleadores que contraten trabajadores de la UE o por adultos que lleguen por reagrupación familiar.

Otro debate que tendrá gran relevancia para Sudamérica será el del acuerdo de libre comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) y el Mercosur, que permitiría eliminar progresivamente aranceles sobre el 96 % de las exportaciones suizas a ese bloque, lo que tienen particular interés para el sector industrial y de productos suizos de alto valor.

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Pese a ello, este acuerdo ha sido rechazado en una primera votación en los Diputados (Consejo Nacional) por preocupaciones relacionadas con la apertura para la importación de productos agrícolas sensibles en Suiza y el posible impacto perjudicial que esto tendría entre los productores nacionales.

Este delicado tema pasa ahora a la Cámara Alta, que decidirá si revierte o no el rechazo de los Diputados, en cuyo caso el expediente volverá a estos últimos para que ambas cámaras intenten alcanzar una posición común.

En el ámbito de la defensa, el tema más importante será la aprobación o rechazo del crédito para completar la compra de los F-35, un asunto que se está convirtiendo en una crisis política en Suiza porque se ha establecido que -contrariamente a lo que afirmó el gobierno- el contrato no establecía un precio fijo global, que hasta hace poco se creía que era de 6.035 millones de francos suizos (unos 6.370 millones de euros al tipo de cambio de hoy).

El pedido era inicialmente de 35 aviones, pero la compra se ha reducido a 30 aparatos, para lo cual de todos modos se requieren 400 millones de euros adicionales que tendrán que pasar por la aprobación parlamentaria.