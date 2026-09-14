Las autoridades colombianas localizan "indicios" de la aeronave desparecida este domingo

"Se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda (aldea) Oscordó, Pueblo Rico, Risaralda. Aproximadamente sobre las 7:30 a.m. (12:30 GMT) nuestra aeronave UH-60 Black Hawk, localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave", señaló la Fuerza Aérea en un comunicado.

Según las imágenes publicadas por esta autoridad, las partes que al parecer son del avión se encuentran en una zona montañosa y boscosa de Pueblo Rico.

"La Fuerza Aérea continúa con las misiones de búsqueda y verificación de la emergencia en coordinación con la Aeronáutica Civil junto a organismos de socorro y autoridades competentes", agregó la información.

Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, afirmó en X que "las acciones aéreas continúan su despliegue para llegar a la mayor brevedad, esperando que se mantengan condiciones meteorológicas favorables".

La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, había despegado este domingo del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 hora local (14:23 GMT), en inmediaciones del cerro Tatamá.

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Las cinco personas que viajaban en la aeronave habían permanecido desde el jueves en Condoto, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atendió a habitantes del municipio y de localidades vecinas, de acuerdo con información de las autoridades.

El Colegio Médico Colombiano lamentó "el trágico accidente de la aeronave en Chocó durante la brigada en salud".

"Este doloroso hecho evidencia el compromiso que tenemos como profesionales a nuestro juramento hipocrático, llevando salud a las zonas más apartadas. Por eso solicitamos a las autoridades el rescate y la búsqueda de la tripulación", añadió el Colegio Médico en sus redes sociales.