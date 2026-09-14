Las futuras vacunas contra la tuberculosis podrían salvar 7 millones de vidas, según Gavi

Las futuras vacunas contra la tuberculosis podrían salvar 7 millones de vidas, según Gavi

Ginebra, 14 sep (EFE).- Nuevas vacunas contra la tuberculosis, enfermedad que causa cientos de miles de muertes anuales, podrían salvar 7,3 millones de vidas entre 2030 y 2050, prevé la Alianza para las Vacunas Gavi, que pide más esfuerzos para proseguir su investigación y garantizar una distribución justa de los resultados.