Los combates contra los hutíes se intensifican en la costa yemení del mar Rojo

Los enfrentamientos se desarrollan particularmente en una carretera, ahora cortada, que une el puerto de Moca, en el mar Rojo, con Aden, al tiempo que las interrupciones en las telecomunicaciones complican aún más el desplazamiento de la población.

La agencia de noticias oficial yemení informó también de avances de las fuerzas armadas en la zona de Taiz desde la víspera, cuando las tropas oficiales recapturaron posiciones en Jardad y avanzaron hacia Ghayl Bani Omar como parte de las operaciones en curso destinadas a expulsar a los insurgentes.

En los últimos días, los hutíes han protagonizado importantes avances en la costa yemení del mar Rojo y se han hecho con el control del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, una vía marítima comercial de vital importancia y que ha cobrado aún más relevancia tras el bloqueo del estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra de Irán.

La ofensiva de los insurgentes, aliados de Teherán, ha provocado un repliegue de las fuerzas gubernamentales, que tratan de reorganizar sus filas para avanzar y recapturar posiciones frente a los hutíes.

En esta misma jornada, los hutíes aseguraron haber atacado "con decenas de misiles y drones" una base aérea ubicada en el sur de Arabia Saudí, con "impacto preciso y directo", en el contexto de la escalada en la que los insurgentes yemeníes se hicieron con toda la costa occidental del país del sur de la península Arábiga.

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Arabia Saudí, que interviene militarmente en el Yemen desde 2015, no ha comentado aún las afirmaciones hutíes, si bien la Defensa Civil saudí ha publicado en sus cuentas en las redes varias alertas de la "Plataforma Nacional de Alerta Temprana" en las provincias de Khamis Mushait y Abha, ambos en el sur del reino árabe.

Se trata del tercer ataque declarado con misiles y drones de los hutíes contra instalaciones civiles y de energía saudíes desde que en agosto los rebeldes yemeníes proiraníes iniciaran su ofensiva en la que se hicieron con el control de toda la costa yemení hasta el estrecho de Bab el Mandeb.