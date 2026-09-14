Los desplazados por la ofensiva hutí en Yemen se acercan ya a 94.000, según la OIM

El mayor impacto se registra en las gobernaciones (provincias) de Taiz, en la costa occidental, y de Lahj, en el suroeste, indicó la agencia de Naciones Unidas en un breve comunicado.

En Taiz se han registrado 18.840 desplazados sólo en el distrito de Jabal Habashy, mientras que en la vecina Lahj ha habido 16.464 en Al-Mudharibah, detalló.

También se han registrado desplazamientos en la ciudad de Adén (suroeste), en la provincia costera de Hudeida y la suroccidental de Abyan, "lo que refleja la creciente extensión geográfica de la crisis", alertó la OIM.

El domingo la agencia indicó que las cifras de desplazados incluyen más de 2.000 personas que han llegado a través del mar Rojo a las costas de Yibuti, donde han desembarcado en distintos puntos de la costa del país africano y están siendo trasladados al campamento de refugiados de Markazi.

Las milicias rebeldes hutíes continúan avanzando hacia posiciones estratégicas en el mar Rojo, en una ruta clave para el comercio marítimo global.