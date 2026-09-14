Los embajadores de Venezuela y Chile entregan sus credenciales al rey Felipe VI

El exdiputado Timoteo Zambrano, representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo (OMT), con sede en Madrid, sustituye como embajador en España de la República Bolivariana de Venezuela a la abogada y expresidenta del Tribunal Supremo Gladys Gutiérrez.

Después de que Estados Unidos depusiera y capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó nuevos embajadores, entre ellos el de España.

Por su parte, Juan Antonio Coloma, nombrado el pasado mes de mayo por el nuevo presidente chileno José Antonio Kast, fue presidente del Senado y uno de los políticos con mayor trayectoria parlamentaria en Chile (diputado entre 1990 y 2002 y senador desde 2002 hasta 2026), siempre en el marco de la UDI, único partido legal durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989).

También presentó sus cartas credenciales el nuevo embajador de Palestina en España, Fadi Elhusseini, que sustituye a Husni Abdelwahed, quien fue el primer embajador palestino en asistir a este acto, hace dos años, tras el reconocimiento por parte de España del Estado palestino.

Los otros nuevos embajadores que también participaron en la ceremonia de hoy son Cheevindh Nathalang, de Tailandia; Kulsoume Baffoe, de Ghana; y Okezie Victor Ikpeazu, de Nigeria.

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Una vez que todos se presentaron por separado en la Cámara Oficial del Palacio Real, el monarca mantuvo una reunión con cada embajador en otra sala para intercambiar impresiones sobre el estado de las relaciones bilaterales.

La ceremonia de entrega ante el jefe del Estado de las cartas credenciales se remonta al siglo XVIII y se ha mantenido prácticamente intacta en su desarrollo hasta la actualidad.