Los príncipes de Gales asistirán en Londres al estreno mundial de 'Digger' de Iñárritu

El filme se presentará en el cine Odeon de la emblemática plaza londinense de Leicester Square, en el marco de la 73 edición de la llamada 'Royal Film Performance' ('Gala Real del Cine'), un evento benéfico en el que, además de los príncipes, también se espera que acudan el director y el elenco principal.

Los príncipes de Gales serán recibidos por representantes de la entidad británica The Film and TV Charity -impulsora del evento- antes de recorrer la alfombra roja y, posteriormente, se reunirán con Iñárritu, Cruise y el resto del equipo creativo previo a la proyección de la película.

Según su sinopsis oficial, 'Digger' es una comedia dramática que cuenta la historia del excéntrico y solitario magnate petrolero Digger Rockwell (Cruise) y cómo, después de causar un desastre medioambiental con su empresa, se propone solucionarlo con sus propios medios y erigirse como el 'salvador de la humanidad'.

Creada en 1946, la 'Royal Film Performance' es una gala cinematográfica que se celebra de forma periódica con el objetivo de recaudar fondos para la industria del cine y la televisión británica y cuenta con el patrocinio de la familia real.

Su última edición, en noviembre de 2024, consistió en el estreno del filme 'Gladiator II', de Ridley Scott, y contó con la presencia del rey Carlos III.

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Por su parte, Guillermo ejerce como presidente honorífico de la Academia británica de Cine y Televisión (BAFTA) y acudió el pasado mes de febrero a la gala de los premios BAFTA, también acompañado de la princesa Catalina.