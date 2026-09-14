Macron realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre

La visita, en la que el jefe del Estado francés estará acompañado por su esposa, Brigitte Macron, fue anunciada oficialmente este lunes por Presidencia del Gobierno español.

El viaje de Macron a España se fue aplazando por diversos motivos desde que en 2018 Felipe VI le invitó a realizar una visita de Estado.

En el marco del programa previsto, los reyes ofrecerán una cena de gala en su honor, y Macron será recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo, el día 30.

El comunicado de Presidencia del Gobierno subraya que esta visita se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos.