Mahmoud Khalil demanda a la Universidad de Columbia tras su detención a manos de ICE

Khalil interpuso esta querella junto a Mohammad Ibrahim Zubair, también exalumno de Columbia, y el Grupo de Trabajo por Palestina (PWG, por sus siglas en inglés), una organización estudiantil, contra la junta directiva de la Universidad.

Los demandantes subrayaron la "falta de respuesta" del centro ante "episodios de acoso grave, persistente y coordinado" infundados supuestamente por "su activismo y afiliación propalestina y/o su condición de inmigrantes no ciudadanos".

"La indiferencia deliberada frente a dicho acoso permitió la divulgación coordinada y persistente de datos personales de varios miembros del PWG y condujo directamente a la detención ilegal y al intento de deportación de Khalil el 8 de marzo de 2025", aseguraron.

En concreto, indicaron que se divulgaron públicamente los nombres y las fotografías de miembros del PWG y otros estudiantes en páginas web y en un camión con una pantalla que circulaba por el campus de Columbia.

Además, alegaron que Khalil, Zubair y otros miembros del PWG fueron objeto de amenazas tanto en las instalaciones del centro educativo como en 'chats' grupales "patrocinados por la Universidad".

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Khalil, de 31 años y residente legal en EE.UU., se convirtió en la diana de la campaña del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por el control del discurso en las universidades al liderar las protestas contra la guerra de Israel en Gaza en Columbia, donde estudiaba, a principios de 2024.

El hombre, casado con una mujer estadounidense, fue señalado por el Gobierno por su estatus migratorio y detenido en marzo de 2025, tras lo que pasó tres meses en un centro de inmigración en Luisiana hasta que lo liberó bajo fianza un juez federal que argumentó inconstitucionalidad.

Los demandantes también denunciaron que, durante el arresto de Khalil, la Universidad se negó a corregir "la desinformación sobre el papel de Khalil como negociador y mediador" durante las protestas, lo que propició a su vez el acoso contra otros estudiantes palestinos o de ascendencia árabe o musulmana.

Columbia suspendió además el PWG "con el propósito de fomentar animadversión a sus integrantes y justificar la limitación de la presencia y los eventos" de esta organización en el campus, destacaron.