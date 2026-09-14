Más de 500 efectivos combaten un incendio en el centro de Portugal

El incendio comenzó a las 16:05 hora local (15:05 GMT) en una zona forestal de Alvito da Beira, perteneciente al municipio de Proença-a-Nova y situada unos 190 kilómetros al noreste de Lisboa.

A las 21:17, el dispositivo estaba integrado por 511 efectivos y 168 vehículos terrestres, mientras que el fuego seguía clasificado como activo y aún no estaba dominado.

Durante la tarde participaron medios aéreos en las tareas de extinción, aunque dejaron de figurar en el operativo al anochecer.

La Anepc no ha informado en su registro público de víctimas, evacuaciones o edificios afectados y tampoco ha facilitado una estimación de la superficie quemada.

El foco se encuentra a unos 26 kilómetros en línea recta del punto más próximo de la frontera hispano-portuguesa, de acuerdo con las coordenadas de la emergencia y la cartografía fronteriza.

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Las llamas permanecen en territorio portugués y las autoridades no han emitido ninguna advertencia sobre una posible propagación hacia España.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) registró durante la tarde en la estación más cercana temperaturas superiores a los 30 grados, una humedad relativa inferior al 30 %, ausencia de precipitaciones y viento del noroeste.

El peligro de incendio rural en Proença-a-Nova estaba clasificado como “muy elevado”, el segundo nivel más grave de la escala portuguesa.

La propia Anepc advirtió este lunes de la persistencia del tiempo caluroso y seco, como también del aumento de la intensidad del viento, condiciones que favorecen el inicio y la rápida propagación de incendios rurales.

Protección Civil registró durante la tarde un segundo incendio forestal en el mismo municipio, que movilizaba a otros 127 efectivos y 38 vehículos terrestres. Tampoco existe todavía una estimación oficial de la superficie afectada por este segundo fuego.