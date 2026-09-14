Merz advierte en contra de desvincular la política exterior de asuntos nacionales

"Entiendo el debate interno. Pero, por otra parte, Alemania está tan estrechamente vinculada al destino del continente europeo que no podemos desvincular la política exterior y de seguridad de lo que estamos debatiendo a nivel nacional", dijo Merz en la rueda de prensa tras la cumbre europea sobre el Ártico.

El canciller fue preguntado por la creciente presión interna, también en sus propias filas, tras el reciente triunfo de AfD en los comicios regionales en el estado nororiental de Sajonia-Anhalt, lo que podría llevar a que la ultraderecha gobierne por primera vez en una región.

Merz subrayó que la política exterior y de seguridad "es fundamental para todos".

"Esa es la razón por la que intento convencer a mis colegas, a mis amigos, a mi partido político y al grupo parlamentario de que esto es importante, mucho más importante que algunos de los debates nacionales que mantenemos actualmente".

Según Merz, es probable que el continente europeo esté viviendo actualmente "los momentos más decisivos en la defensa de la libertad y la paz" y en ese sentido, agregó, hará todo que esté en su mano para mantener el apoyo a Ucrania y convencer a la gente de que hacerlo redunda en el propio interés.

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Dijo conocer los argumentos, ver el debate y ser consciente de las reservas que se manifiestan en algunas partes del país, no sólo en el este, y también en el resto de la UE, y subrayó que las conclusiones son siempre las mismas.

"Ahora tenemos que mantenernos firmes hasta que esta terrible guerra termine. Si Rusia sale victoriosa, esto tendrá consecuencias imprevistas y sin precedentes para todos nosotros, incluida Alemania", advirtió Merz, quien expresó su disposición a "no ceder ni un centímetro".

El canciller alemán afirmó que hacer todo lo posible por ayudar a Ucrania y preservar la paz y la libertad en Europa es un "deber histórico" y subrayó que la agresión rusa no afecta sólo a un país, sino va dirigida contra todo el continente europeo.

Por su parte, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, coincidió en la necesidad de explicar mejor la interrelación entre la política exterior y las cuestiones económicas.

"A veces tengo la impresión de que a la gente le aburre oír hablar de política exterior", porque lo que le preocupa es la tasa de desempleo, el nivel de inflación y las tasas de crecimiento del PIB, dijo, pero advirtió de que si Ucrania, y por extensión, Europa, pierde la lucha contra la agresión rusa y pierde su independencia, esos factores "serán lo que menos importe".