Netanyahu califica de "intolerable" el documental israelí 'Naza'

"He oído hablar de él (el documental) y es indignante (...) Luchamos contra la incitación antisemita a nivel mundial, pero cuando esta proviene de nuestras propias filas, resulta sencillamente intolerable", dijo Netanyahu en un vídeo de un minuto publicado en su cuenta de X.

El documental está dirigido por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, que formaron parte del equipo de la oscarizada 'No Other Land' (2024), donde se profundizaba en la expansión y el sometimiento colono contra una comunidad rural palestina de la gobernación de Hebrón (sur de Cisjordania ocupada).

El mandatario también aprovechó la ocasión para cargar contra sus rivales en las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en Israel el próximo 27 de octubre, acusándolos de ser cómplices de una "incitación" similar contra Israel.

A continuación, citó declaraciones y acciones polémicas de sus rivales políticos, entre ellos Yair Golan, líder del partido de izquierda Los Demócratas, quien provocó indignación el año pasado al declarar: "Un país sensato no lucha contra civiles, no mata bebés por afición ni se fija como objetivo expulsar a poblaciones".

Netanyahu también intentó vincular a su principal rival, el candidato centrista Gadi Eisenkot, con Golan, señalando que los partidos de ambos líderes firmaron recientemente un acuerdo de reparto de votos.

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Eisenkot es exjefe del Estado Mayor de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y Golan es exsubjefe del Estado Mayor. Ambos han criticado igualmente al documental 'Naza' y ninguno de sus partidos defiende la creación de un Estado palestino como la solución al conflicto.

Las declaraciones de Netanyahu llegaron varias horas después de que el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí (FDI), Eyal Zamir, dijera que el citado filme intentar "socavar la legitimidad" de Israel y sus fuerzas armadas, y ordenó estudiar medidas legales contra la película y sus responsables.

'Naza' (acrónimo en hebreo utilizado por el Ejército para referirse a daños colaterales), se basa en 24 testimonios anónimos de oficiales de inteligencia y soldados del Ejército israelí, y cuestiona la estrategia empleada por Israel en Gaza, especialmente el supuesto uso de tecnología y sistemas de inteligencia artificial para masacrar palestinos.

Las FDI ya rechazaron el viernes en un comunicado que la inteligencia artificial determine los objetivos de sus ataques, y pusieron en duda la identidad y las funciones de los entrevistados.

Por su parte, el ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, indicó que estudia revocar la nacionalidad israelí a los dos directores, y el ministro israelí de Seguridad Nacional, el colono y ultraderechista Itamar Ben Gvir, calificó de "desgracia y vergüenza" a Abraham y Szor por, según él, difamar a los militares.