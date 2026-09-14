ONG independiente confirma un nuevo feminicidio en Cuba y suman 49 en lo que va de año

La ONG detalló en sus redes sociales que la víctima es Noemí Pérez López, de 38 años de edad, quien falleció a manos de su expareja, en un ataque en la comunidad rural de Paso Pata, en el municipio de Jesús Menéndez, perteneciente a la oriental provincia de Las Tunas.

El presunto atacante “entró durante la noche del pasado 8 de agosto en su hogar”, detalló AT en sus redes sociales.

Asimismo, puntualizó que el hombre permaneció prófugo de la justicia durante casi un mes hasta que fue apresado por la policía en La Habana el pasado 5 de septiembre.

El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) señaló que la víctima era madre de dos niños: un varón adolescente y una niña, sin relación con el agresor.

“Focalizamos la situación de la niña, de la que verificamos una salud delicada, que requería más cuidados por parte de su mamá”, indicó AT.

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La plataforma feminista envió sus condolencias a los hijos, familiares y personas allegadas de Pérez, “que sufren el trauma de la violencia feminicida y permanecieron durante casi un mes en una angustiosa espera por la captura del supuesto agresor”.

Alas Tensas indicó que actualmente investiga 12 posibles feminicidios, 5 intentos y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025; al igual que 12 posibles feminicidios y 20 intentos alertados en 2026.

La plataforma feminista ha alertado en diversas ocasiones sobre “la persistencia de la violencia extrema” en Cuba contra las mujeres, especialmente en el ámbito de las relaciones formales y también con exparejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con “altos niveles de brutalidad”.

La organización también expresó su preocupación por el aumento de los crímenes machistas en la isla este año, por lo que insistió en su reclamo al gobierno cubano de que “publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas”.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno cubano ha declarado “tolerancia cero” contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

Según indicó AT, la actual situación de crisis económica y energética en Cuba contribuye a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas.