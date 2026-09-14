Perú buscará ampliar integración con Asia Pacífico en 2027 y con la Alianza del Pacífico

El ministro de Relaciones Exteriores dijo que el país andino aprovechará su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 2026 en la ciudad china de Shenzhen, en noviembre próximo, para alentar las opciones de comercio, inversión, innovación y conectividad.

En ese sentido, Espá anunció que continuarán con "la implementación de la optimización del Tratado de Libre Comercio con China", el principal socio comercial en la actualidad en Perú.

"Para el 2027 buscaremos profundizar nuestra integración económica y tecnológica con Asia-Pacífico consolidando la relación con nuestros principales socios y ampliándola hacia mercados como la India, China y Rusia", señaló el canciller.

El ministro de Exteriores mencionó igualmente que Estados Unidos es un "socio estratégico" para el Perú y resaltó esta relación, después de la visita a Lima del secretario de Estado, Marco Rubio, y la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, la iniciativa del gobierno del presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado transnacional.

De otro lado, Espá añadió que la cancillería también busca convocar a la cooperación internacional para enfrentar los efectos del fenómeno climático El Niño, que los pronósticos estiman que tendrá una magnitud muy fuerte en los siguientes meses.

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"Nuestro objetivo es contar anticipadamente con un mapa de potenciales donantes, capacidades disponibles en cada una de las etapas de esta situación que se nos viene", expresó.

Igualmente, el canciller peruano confirmó que en los próximos meses se realizarán gabinetes binacionales con Ecuador, Colombia y Bolivia, y con Chile a inicios del 2027 para alcanzar compromisos concretos y verificables en temas de interés común.

Espá confirmó que Perú asumirá la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico en 2027, ocasión en la que su país buscará "hacer una diferencia" y tener "un verdadero liderazgo" de estos organismos.

"Concentraremos nuestros esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la gestión del riesgo de desastres, y la infraestructura y la conectividad, promoviendo también la facilitación del comercio y la integración económica de nuestros pueblos", señaló.

Por otro lado, Espá indicó que el próximo año también acelerarán el trabajo técnico y político necesario para completar las evaluaciones pendientes y continuar avanzando en el proceso de adhesión a la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).