MRA: intendentable cartista usó donativo judicial para su campaña electoral

El polémico concejal y candidato a intendente de Mariano Roque Alonso, Julián Vega (ANR, HC) —hermano de la diputada Johana Vega—, fue duramente cuestionado tras la difusión de un video grabado durante una audiencia de conciliación en la Fiscalía de dicho distrito. En el audiovisual, un padre de familia lo increpa directamente por el destino de las donaciones de su hija.

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Según la denuncia, la mujer entregó equipos de aire acondicionado al Ministerio Público como medida de reparación para ser beneficiada en un proceso judicial. Vega, quien ejerció como abogado, habría retenido ilegalmente los artefactos para distribuirlos en sus actos proselitistas, dejando entrever una supuesta complicidad de los fiscales de la causa.

No es la primera vez que Julián Vega es acusado de hacer proselitismo con bienes privados o del Estado. Meses atrás se lo acusó de repartir víveres del Ministerio de Desarrollo Social e incluso en sus redes sociales agradeció al ministro Tadeo Rojas y al presidente Santiago Peña por los alimentos que se entregaron en un comedor local.

Vea el video

Reclamo de un padre en la Fiscalía

En el material filtrado se escucha al progenitor amenazar al candidato con hacer público el hecho, a lo que el edil responde ofreciendo renunciar a la representación legal en el expediente.

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Nuestra redacción intentó obtener la versión de Julián Vega contactando a su número celular con terminación 059, pero el concejal no respondió las llamadas ni los mensajes puestos a su disposición.

Vega es recordado por haber sido apartado del cargo de Director de Migraciones en 2018 debido a un incidente internacional en el que habría manoseado la pierna a una traductora en Taiwán. En su defensa, Vega dijo entonces que fue “un malentendido”, pues solo tocó a la traductora para que le interpretara el idioma, y no sabía que el gesto era incorrecto en esa cultura.

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La polémica se suma a la protagonizada semanas atrás por su hermana, la diputada Johana Vega, denunciada por supuestamente haber amenazado a una referente social del lugar con negársele atención médica en el hospital distrital si no votaba por su hermano.