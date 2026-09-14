Perú ha expulsado a más de 2.800 extranjeros irregulares desde inicios del 2026

Perú ha expulsado a más de 2.800 extranjeros irregulares desde inicios del 2026

Lima, 14 sep (EFE).- Perú expulsó a más de 2.800 extranjeros en situación irregular desde inicios de 2026, según señaló el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera.