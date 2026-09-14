Perú ha expulsado a más de 2.800 extranjeros irregulares desde inicios del 2026

En declaraciones a la agencia oficial Andina publicadas este lunes, Yunis detalló que hasta la fecha la institución que lidera ha realizado 5.461 operativos para identicar a extranjeros en condición irregular, en coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones competentes.
En esos operativos se revisó la documentación e información de 83.422 extranjeros.
La pasada semana, durante una comparecencia en el Parlamento, el ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que el número de expulsiones se incrementará ostensiblemente en los próximos meses.
Astudillo anticipó incluso que se están trabajando acuerdos con Venezuela para hacer deportaciones venezolanos irregular a través de barcos.
Perú alberga la segunda mayor comunidad venezolana en el exterior con 1,6 millones entre migrantes y refugiados.
La gran mayoría de venezolanos en Perú está en situación irregular ante la dificultad de lograr un trabajo formal que les permita conseguir un visado de residente regular, y por la dificultad de renovar los visados especiales emitidos durante los distintos procesos de regularización realizados años atrás.