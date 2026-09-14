Petróleo de Texas sube 4,2 %, hasta 104 dólares, tras intensificarse la guerra en mar Rojo

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 4,23 dólares respecto al cierre anterior.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio siguen presionando el mercado del crudo, que este lunes alcanzó niveles no vistos desde mediados de mayo.

Mas allá de los combates entre Estados Unidos e Irán, se han intensificado cerca del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, vía marítima comercial que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico y que tras el bloqueo de Ormuz ha cobrado vital importancia.

En los últimos días, los hutíes, aliados de Irán, han protagonizado importantes avances en la costa yemení del mar Rojo y se han hecho con el control del estratégico estrecho.

Por su parte, las fuerzas gubernamentales yemeníes, apoyadas por EE.UU. y Arabia Saudí, han intensificado los combates contra los insurgentes.

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Mientras tanto, Arabia Saudí anunció el viernes el cierre "preventivo" del oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina y que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, tras sufrir varios ataques.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó a Irán de estar detrás del ataque, pero el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaeil negó la implicación de Teherán.

Con todo, Irán y Omán decidieran posponer indefinidamente la reunión prevista este lunes en Salalah con los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para abordar la reapertura parcial y provisional del estrecho de Ormuz.