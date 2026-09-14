Portada de "Astérix en Bretaña", adjudicada por un récord de 1,47 millones de euros

El cómic está "considerado por numerosos especialistas y por el público como una de las cumbres absolutas de la saga", subraya el catálogo de la casa de ventas.

La portada fue la pieza estrella de una subasta celebrada este domingo que reunió unos 700 lotes y recaudó en total más de 1,8 millones de euros, con cerca de un millar de participantes de distintos países.

El álbum fue publicado originalmente en agosto de 1966 y su portada, realizada por Uderzo en gouache sobre cartón, mide 34 por 47 centímetros.

El cómic narra las aventuras del astuto galo y su compañero Obélix cuando Julio César decide invadir Bretaña con una peculiar táctica: los romanos atacan exclusivamente a las cinco de la tarde, cuando los bretones se detienen para beber agua caliente, y los fines de semana, días sagrados de descanso en los que los bretones se niegan a combatir.

La isla es conquistada rápidamente, con la excepción de una pequeña aldea en la que vive Buentórax. Este decide ir a buscar ayuda a la Galia, donde vive su primo Astérix. El druida Panorámix prepara entonces un tonel de su famosa poción mágica y el trío emprende el viaje de regreso al otro lado del canal de la Mancha.

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La portada adjudicada cuenta además con una dedicatoria manuscrita de Goscinny y Uderzo a Georges Dargaud, editor de la serie: "A Georges Dargaud, quien es nuestro amigo antes que nuestro editor. Sus autores, que son ante todo sus amigos".

La pieza partía con una estimación de venta de entre 150.000 y 200.000 euros, pero su adjudicación por 1.474.500 euros, gastos incluidos, a un comprador cuya identidad no ha trascendido establece un nuevo récord mundial para una obra de Uderzo.

La anterior plusmarca la ostentaba la portada de "La vuelta a la Galia de Astérix" ("Le Tour de Gaule d'Astérix"), adjudicada en 2017 por 1,449 millones de euros.