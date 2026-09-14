Portugal denuncia que la Junta de Paz de Trump sigue sin actuar en Gaza

El ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, abordó la situación de los territorios palestinos durante una reunión en Lisboa con su homóloga palestina, Varsen Aghabekian Shahin, con quien firmó dos memorandos de entendimiento.

Uno de los acuerdos establece un mecanismo de consultas políticas regulares entre los dos países y el otro prevé la cooperación en la formación y capacitación de diplomáticos.

Rangel aseguró que, pese a que la Junta de Paz promovida por Trump ya ha sido constituida y cuenta con una estructura tecnocrática para Gaza, “falta actuación”, lo que evidencia el fracaso hasta ahora de su puesta en práctica.

La Junta de Paz, llamada en inglés 'Board of Peace', es una organización internacional impulsada por Trump que fue presentada oficialmente el 22 de enero de 2026 durante el Foro Económico Mundial de Davos, con el objetivo inicial de supervisar el proceso de paz y la reconstrucción de Gaza.

El jefe de la diplomacia portuguesa advirtió de que la situación humanitaria en la Franja “continúa siendo problemática y difícil”, con la mayoría de la población confinada en espacios muy reducidos y obligada a afrontar otro invierno en tiendas de campaña.

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“La situación sigue siendo muy dramática”, afirmó Rangel, quien señaló que Portugal continuará apoyando a la población palestina y a sus instituciones antes, durante y después del conflicto.

El ministro mostró una preocupación especial por Cisjordania, donde denunció una política “imparable” de expansión de los asentamientos israelíes, acompañada de una violencia cada vez mayor.

Rangel recordó que Portugal se sumó la semana pasada a otros países, entre ellos Reino Unido, Francia, España y Noruega, para condenar esas actuaciones y defender nuevas medidas frente a los asentamientos.

En particular, calificó de “extremadamente peligroso” el proyecto E1, un controvertido plan israelí de asentamientos en Cisjordania ocupada que busca construir viviendas entre Jerusalén Este y el gran asentamiento de Ma'ale Adumim.

Según Rangel, su ejecución puede dividir Cisjordania y romper la continuidad territorial necesaria para crear un Estado palestino viable.

El plan es “totalmente incompatible” con la solución de los dos Estados, afirmó el canciller.

Rangel denunció además el “estrangulamiento” económico de la Autoridad Palestina debido, entre otros factores, a la retención por parte de Israel de ingresos fiscales que le corresponden, lo que dificulta el pago de sus gastos y el funcionamiento de sus instituciones.

Sobre Jerusalén Este, citó como ejemplo del deterioro de la situación la paralización de escuelas cristianas después de que Israel no renovara los permisos de entrada a docentes y trabajadores palestinos procedentes de Cisjordania.

El ministro destacó que esas escuelas, pese a estar administradas por instituciones cristianas, atienden mayoritariamente a alumnos de otras confesiones y desempeñan un papel esencial en la educación y la convivencia de la ciudad.

Por su parte, Aghabekian Shahin agradeció a Portugal su reconocimiento del Estado palestino en septiembre de 2025, una decisión que calificó de “histórica”, y describió los acuerdos firmados este lunes como “pasos significativos" en la práctica.

Aghabekian Shahin enumeró la “catastrófica” situación humanitaria en Gaza, la expansión de los asentamientos “ilegales” en Cisjordania, la violencia de los colonos, el desplazamiento de comunidades palestinas y las medidas dirigidas a alterar el estatuto histórico y jurídico de los lugares santos de Jerusalén.

“No es tiempo de administrar la ocupación. Es tiempo de poner fin a la ocupación y de llevar la paz, de una vez por todas, a toda la región”, afirmó.

Uno de los principales mensajes de Aghabekian Shahin fue su petición a Portugal para que aproveche su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante el bienio 2027-2028 para situar la protección de los palestinos entre las prioridades de ese órgano.

La ministra confió en que Lisboa utilice “su voz y su posición” para defender a la población civil, exigir el cumplimiento del derecho internacional y respaldar los derechos inalienables del pueblo palestino a la autodeterminación, la independencia y la creación de un Estado propio.

También pidió a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades y actúe “con mayor determinación” para crear un horizonte político creíble que conduzca a la paz, la libertad y el final de la ocupación.