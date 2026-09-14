'Practical Magic 2' entra en la taquilla con unos discretos 46 millones de dólares

Pese a que la recaudación ha sido discreta, si se tiene en cuenta que el presupuesto de la película es de 75 millones de dólares, ha sido suficiente para romper el dominio de Spider-Man, que ocupaba el primer puesto en la taquilla desde su estreno en la última semana de julio.

No obstante, la nueva entrega del superhéroe interpretado por Tom Holland sumó otros 43 millones de dólares, con una recaudación que llega a los 2.451 millones, según los datos de la web especializada.

La recaudación de Spider-Man se ha ido ralentizando con el paso de las semanas y parece difícil que llegue a superar a 'Avengers: Endgame', la segunda cinta más taquillera de la historia, con 2.799 millones de dólares, solo por detrás del primer 'Avatar', con 2.923 millones.

Pero está a solo un millón de dólares de convertirse en la más taquillera de la historia de Estados Unidos, que de momento sigue siendo 'Star Wars: Episode VII - The Force Awakens', con 936 millones.

Por su parte, 'The Odyssey' de Christoper Nolan sigue añadiendo dinero y llega a los 1.684 millones, lo que le ha permitido superar a 'Jurassic World' en la clasificación histórica y ya es el duodécimo filme más taquillero.

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El cuarto puesto en la recaudación del fin de semana lo ocupa la cinta de acción 'Runner', protagonizada por Alan Ritchson y Owen Wilson, que consiguió 6,4 millones en sus primeros días en las salas estadounidenses y que aún no se ha estrenado fuera de su país de origen.

Cierra el top 5 la película de animación 'Coyote vs. Acme', que recupera los famosos personajes de los Looney Tunes, que suma otros 20 millones a su recaudación, que alcanza así los 24,9 millones.