Riad acoge el Foro Global de Unesco sobre Ética de la IA para impulsar su control público

El encuentro de cuatro días, coorganizado por la Unesco, la Autoridad Saudí de Datos e Inteligencia Artificial (SDAIA) y el Centro Internacional de Investigación y Ética en la IA (ICAIRE), se celebra bajo el lema "Transformar la cooperación global para la gobernanza ética de la IA".

La cumbre busca analizar los compromisos éticos fijados en 2021, cuando el organismo aprobó la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, el primer marco normativo global consensuado sobre la materia.

Durante la cita, la Unesco presentará una versión actualizada del examen global con el que evalúa si los Gobiernos están preparados en materia de leyes, infraestructuras y protección social ante el avance algorítmico; una evaluación a la que ya se han sumado más de 75 países.

Entre las principales novedades del programa del foro destaca la presentación de una guía de herramientas para medir la huella ambiental y la enorme factura energética que exige el entrenamiento de los grandes modelos de IA generativa, -aquella capaz de crear contenido nuevo-.

Asimismo, las mesas de trabajo abordarán la coordinación entre agencias nacionales de supervisión, la integración de la IA en la sanidad y la gestión pública, y los riesgos que entrañan estos algoritmos para la salud mental de los jóvenes.

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El foro también dedicará espacio al impacto de la automatización en el empleo del sector creativo y la diversidad lingüística, con especial foco en garantizar la presencia del idioma árabe en las plataformas digitales globales.

Esta cuarta edición toma el relevo de las citas celebradas en Praga (República Checa), Kranj (Eslovenia) y Bangkok (Tailandia), con el fin de consolidar una respuesta multilateral que impida que la brecha tecnológica aumente entre las distintas regiones del mundo.

La cita de Riad arranca en un momento de máxima tensión internacional sobre el ritmo de desarrollo de esta tecnología.

De hecho, el pasado fin de semana, directivos de firmas líderes como Anthropic y OpenAI abogaron por moderar la velocidad de los avances y permitir auditorías independientes ante el riesgo de ciberataques masivos y pérdida de control sobre los sistemas algorítmicos.

Este escenario de alerta coincide con la creciente presión política entre EE.UU. y China por el liderazgo tecnológico, así como con la propuesta del bloque de los BRICS para crear un mecanismo internacional de evaluación científica independiente, en un contexto marcado además por la acelerada penetración de los agentes de IA en sectores estratégicos como el financiero y el bancario a escala global.